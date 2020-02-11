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ورشة عمل رقمية كبرى بسبب تغريدة وزير التجارة.. التفاصيل كاملة

ورشة عمل رقمية كبرى بسبب تغريدة وزير التجارة.. التفاصيل كاملة
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تواصل – واس:

بدأت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ مقترحات المواطنين المتفاعلين مع دعوة وزير التجارة والاستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عبر حسابه في “تويتر” لتقديم أفكار ورؤى تسهم في تطوير أداء الوزارة وتحسين خدماتها، بعد تسجيل أكثر من 12 ألف مشاركة وتفاعل.

وشملت خطة العمل التنفيذية للوزاره، تسعة محاور، حيث شكل قطاع الأعمال النسبة الأكبر منها 60%، يليه مكافحة التستر التجاري 19%، فمقترحات عامة 5%، وقطاع المستهلك بنسبة 5%، بعد ذلك قطاع الاستثمار 4%، والغرف التجارية 3%، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2%، ورفع كفاءة المهندسين بنسبة 1%، وخدمات العملاء كذلك بنسبة 1%.

وغرد القصبي بقوله “شركاء التطوير، أنهينا تحليل مقترحاتكم في منظومة التجارة والاستثمار، وبدأنا تنفيذها، لتحسين البيئة التجارية وحماية مصالح المستفيدين، وستتم مشاركتها معكم بإذن الله”.

وكان وزير التجارة قد غرد عبر حسابه “بتويتر”، قبل نهاية عام 2019 بساعات، قال فيها: “لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020″، حيث لاقت التغريدة ـ التي أطلق من خلالها ورشة عمل ضخمة لنقاش تجاري واستثماري وتنموي ـ تفاعلاً غير مسبوق في هذا المجال بتجاوز 12 ألف رد، شملت العديد من الأفكار والاقتراحات لعام 2020.

وبعد تقديم تلك الأفكار والمقترحات؛ قدم معالي الوزير القصبي الشكر لعموم المهتمين قائلًا: “شكراً من القلب على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى، أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فوراً لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وستتم مشاركتها معكم؛ لرفع مستوى جودة خدماتنا؛ فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا”.

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