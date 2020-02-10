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الأمم المتحدة: نزوح 700 ألف سوري بسبب هجمات «النظام» وروسيا

الأمم المتحدة: نزوح 700 ألف سوري بسبب هجمات «النظام» وروسيا
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تواصل – واس:

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن هجوما تشنه الحكومة السورية وتدعمه روسيا في شمال غرب سوريا – الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة – تسبب في نزوح نحو 700 ألف مدني منذ أوائل ديسمبر بما في ذلك قرابة 100 ألف خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيس سوانسون أن “الوضع الإنساني مأساوي بنحو متزايد على الحدود مع تركيا” مضيفاً أن أكثر من 400 ألف شخص نزحوا إلى الحدود بعد هجمات سابقة على المعارضة المسلحة في نهاية العام الماضي ومع استمرار الهجمات الجديدة.

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