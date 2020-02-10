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127 حالة إقلاع عن التدخين في ختام مهرجان «ربيعنا أدفأ»

127 حالة إقلاع عن التدخين في ختام مهرجان «ربيعنا أدفأ»
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة، أمس الأحد، مشاركتها في مهرجان “ربيعنا أدفأ” بإعلان 127 فرداً من مختلف الفئات العمرية إقلاعهم عن التدخين في معرضها التوعوي.

وذكر المشرف العام على فرع جمعية كفى بالقنفذة محمد الزبيدي أن مشاركة الجمعية في المهرجان الذي امتد لشهر شملت معرضاً توعوياً وعيادة متنقلة استقبلت أكثر من 2500 زائر، فيما استفاد 127 حالة من خدمات التوعية والكشف وتم تحويلهم لعيادات الجمعية الثابتة لتلقي العلاج المناسب.

وأضاف الزبيدي أن فريق كفى التوعوي المشارك بالمهرجان حظي بثقة مقيمي الفعالية والزوار، حيث كان التفاعل كبيراً، خصوصا لما لمسوه من أخطار وكوارث تسببها السموم ويكون أثرها وخيماً على الفرد والمجتمع.

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