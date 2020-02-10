رئيس «مكنون» يعتمد نتائج مسابقة خادم الحرمين لتحفيظ القرآن بالرياض

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اعتمد الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون)، الجهة المنظمة للتصفيات لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات على مستوى منطقة الرياض في دورتها (22) للعام 1441هـ، نتائج التصفيات والتي أقيمت بتاريخ 6/6/1441ه بمقر الجمعية.

شارك في المسابقة (36) طالبا وطالبة من جمعيات: الرياض، الدرعية، الخرج، المجمعة، الزلفي، الدلم، المركز الخيري لتعليم القرآن وعلومه، جامعة الملك سعود، جامعة الأمير سطام، جامعة الأميرة نورة، جامعة العلوم، إدارة التعليم بالرياض، حيث تأهل عن منطقة الرياض (7) طلاب و(4) طالبات للتصفيات النهائية على مستوى المملكة والتي ستقام في 4/8/1441هـ.