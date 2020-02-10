الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الصحة» تكشف آخر تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا الجديد

«الصحة» تكشف آخر تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه لم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، بفضل الله.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

يذكر أن بكين أعلنت، اليوم، أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 902 شخص في الصين بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 91 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 91 شخصا وأصيب به 2618 شخصا إضافيا.

 

مواد ذات صلة

تحذير بريطاني: فيروس «كورونا» تهديد خطير على الصحة العامة

تحذير بريطاني: فيروس «كورونا» تهديد خطير على الصحة العامة

«الصحة المصرية» تنفي إصابة أحد مواطنيها العائدين من المملكة بـ«كورونا»

«الصحة المصرية» تنفي إصابة أحد مواطنيها العائدين من المملكة بـ«كورونا»

«الصحة» تنشر دليلاً كاملاً عن فيروس «كورونا».. أعراض الإصابة وطرق الوقاية

«الصحة» تنشر دليلاً كاملاً عن فيروس «كورونا».. أعراض الإصابة وطرق الوقاية

شاهد.. مقاطع صادمة لعزل المصابين بـ«كورونا» بالقوة في الصين

شاهد.. مقاطع صادمة لعزل المصابين بـ«كورونا» بالقوة في الصين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>