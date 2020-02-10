الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرّف على أسباب خروج الماء من عادم السيارة

تعرّف على أسباب خروج الماء من عادم السيارة
0

تواصل – وكالات:

يلاحظ قائدي السيارات أحياناًُ خروج ماء من العادم خاصة عند تشغيل السيارة صباحاً، وهو ما يؤدي إلى انزعاجهم لعدم درايتهم بأسباب هذه الظاهرة، وتسألهم إذا ما كان خروج الماء من العادم يدل على وجود مشكلة في المحرك أم لا؟


أجاب على هذا التساؤل خبراء السيارات، وقالوا أن العادم من أهم الأجزاء في السيارة وهو يساعد على عمل المحرك بكفاءة تامة، حيث يقوم بنقل الغازات الناتجة عن عملية احتراق الوقود داخل المحرك إلى خارج السيارة، وإن خروج الماء من العادم يرجع إلى ثلاث أسباب نستعرضها خلال السطور التالية.

أولاً: تكثف الماء


يدخل المحرك مزيج من الهواء والوقود للاحتراق، ومع الاحتراق يتبخر الماء الموجود في الهواء ويخرج من العادم كبخار، وعند إيقاف تشغيل المحرك يتكاثف هذا البخار داخل ممرات العادم ليخرج صباح اليوم التالي كماء سائل، ولا داعي للقلق، لأن قطرات الماء ستتوقف خلال دقيقتين.

ثانياً: برودة الجو

غالباً تحدث ظاهرة خروج الماء من العادم في الشتاء صباحاً عند بداية تشغيل السيارة، حيث يولد المحرك درجات حرارة عالية عند بداية التشغيل، وهو ما يسبب في تكوين بخار الماء إذا كانت درجة الحرارة في الخارج باردة، ويتوقف أيضاً خروج قطرات الماء من العادم بعد دقائق.

ثالثاً: مشكلة في المحول الحفاز


يوجد في نظام العام جزء هام يسمى المحول الحفاز/ catalytic converter، وهو يقوم بوظيفة هامة وهي تحويل الغازات السامة الناتجة عن الاحتراق داخل المحرك إلى انبعاثات أقل ضرراً مثل الماء والنتروجين وثاني أكسيد الكربون.

وفي حال تعرض هذا الجزء للأعطال فإنه يتسبب في خروج الماء من العادم مع ملاحظة وجود دخان ورائحة كريهة أيضاً.

مواد ذات صلة

أعاقت حركة المرور.. توضيح من أمانة جدة بشأن تجمعات المياه بـ«نفق السلام»

أعاقت حركة المرور.. توضيح من أمانة جدة بشأن تجمعات المياه بـ«نفق السلام»

هل يؤثر مكيف الهواء على أداء السيارة واستهلاك الوقود؟

هل يؤثر مكيف الهواء على أداء السيارة واستهلاك الوقود؟

«هيونداي» تكشف عن أحدث سياراتها «سوناتا هايبرد» بسقف يدعم الطاقة الشمسية (صور)

«هيونداي» تكشف عن أحدث سياراتها «سوناتا هايبرد» بسقف يدعم الطاقة الشمسية (صور)

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

بعد تعطل الإشارة.. شاب يتطوع لتنظيم حركة السير بأحد شوارع الرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>