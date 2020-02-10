أمر ملكي بتمديد خدمة «السديس» رئيساً عاماً لشؤون الحرمين لـ4 أعوام

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله-، أمرًا ملكيًا بتمديد خدمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جانبه، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره إلى القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ثقته الغالية بصدور الأمر الملكي الكريم بتمديد مدة تكليفه رئيسا عاما للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير لمدة أربعة أعوام.

وأوضح السديس أن الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، مؤكدا أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل بسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه، وخير شاهد على ما يقدم من جهود وعطاء هو ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعات تاريخية, وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني، وإدارة حشود، وتوظيف التقنية خير توظيف، حيث تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية.

وأشار إلى أن هذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأكملها من بعده أبناؤه ملوك هذه البلاد وصولا إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واختتم تصريحه بالدعاء والابتهال لله عز وجل أن يمده بالعون والتوفيق في كل ما يخدم ديننا ووطننا الغالي وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الكريمة.