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إصابة 5 معلمات وسائقهن إثر انقلاب مركبة بالليث

إصابة 5 معلمات وسائقهن إثر انقلاب مركبة بالليث
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تواصل- الليث:

تعرضت ٥ معلمات لإصابات خفيفة إثر حادث انقلاب مركبة أثناء توجّههن، اليوم الاثنين، إلى مدرستهن “سوق جدم”- ٧٥ كلم شرق الليث.

وتعود التفاصيل، إلى أن المعلمات وعددهن (5 معلمات) قد تعرَّضن لحادث انقلاب على مسافة أمتار قليلة من مدرستهن بعد أن فقد قائد المركبة السيطرة عليها عند أحد المنعطفات؛ مما تسبّب في اصطدامها بصخرة قبل انقلابها؛ وأُصيب السائق وعدد من المعلمات بإصابات خفيفة.

وباشر الحادث مرور الليث، ودورية أمنية تابعة لمخفر شرطة مركز غميقة، وثلاث فرق إسعافية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.

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