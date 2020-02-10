توجيه عاجل من «أمير مكة» بعد تكرار تسرُّب المياه في نفق الأندلس بجدة

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وجه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة وإيجاد الحلول العاجلة لذلك ومحاسبة المقصرين، مع استمرار تواجد فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة.

وكانت الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة، نبهت قائدي المركبات سلك طرق بديلة لطريق الملك عبدالعزيز جهة الجنوب، الذي يشهد كثافة مرورية عالية.

وأظهرت صورٌ وفيديوهات بثها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المياهَ تغمر النفق، وتتسبب في تعطل حركة سير المركبات.

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