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تعرّف على أفضل أنواع الأجبان الصحية

تعرّف على أفضل أنواع الأجبان الصحية
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تواصل – الرياض:

قدم عالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات الدكتور «فهد الخضيري»، قائمة بأفضل أنواع الأجبان من الناحية الصحية.

وقال الخضيري عبر حسابه على “تويتر”: “أفضل الأجبان صحيًّا: جبن قريش منزوع الدسم ١٠٪ دهن، ثم الفيتا الأبيض بدون ملح، ثم الحلوم، ثم الشيدر المطبوخ، ثم الشرائح ثم المثلثات ثم السائل٧٥٪ دهن”.

كما حذر -في تغريدة أخرى – من تناول المقليات والمعجنات والخبز الأبيض والحلويات والوجبات المصنَّعة بمطاعم تجارية، مطالبًا باستبدال الأغذية التي تُشعِر بالشبع مكانَها، وهي ذات سعرات حرارية منخفضة، كالورقيات مثل الخس والجرجير والبقدونس والشبث، والخضراوات كالخيار والطماطم والكوسة والقرع والبطاطا، على أن تكون مسلوقة فقط وغير مقلية، وكذلك الفاصوليا والباميا، والسمك والدجاج، مع تقليل تناول اللحوم الحمراء.

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