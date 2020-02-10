هل يؤثر مكيف الهواء على أداء السيارة واستهلاك الوقود؟

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أكدت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة تأثير المكيف على أداء السيارة واستهلاك الوقود، موضحة أن مكيف الهواء يستهلك المزيد من الطاقة أثناء تشغيله وقيامه بتغيير درجات الحرارة بمقصورة السيارة.

وأوضحت الهيئة الألمانية أن تأثير تشغيل مكيف الهواء يظهر بشكل واضح مع المحركات الضعيفة عند مناورات التجاوز، حيث إن فاقد معدلات الأداء، الذي يستهلكه مكيف الهواء يتراوح بين 5 و15% من قوة المحرك، ويمكن للاستخدام أن يكلف وفقا لحجم المحرك ومستوى تشغيل المكيف أحصنة يمكن قياسها.

وأظهرت الاختبارات والقياسات أن مكيف الهواء يستهلك في حالة تشغيله عند توقف السيارة بين 0,2 و 0,4 لترات في الساعة، بالإضافة إلى وقود التشغيل الأساسي.

وتشير النتائج أيضاً إلى أن القيادة في المدن مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً يمكن أن يزيد من الاستهلاك الإضافي إلى ما يصل إلى لترين في الساعة. وكقاعدة عامة فإن الاستهلاك الإضافي لمكيف الهواء من وقودي البنزين والديزل يتراوح بين 10 و15%..