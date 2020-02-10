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«فيسبوك» تضيف ميزتين جديدتين لـ«ماسنجر» على أجهزة الكمبيوتر

«فيسبوك» تضيف ميزتين جديدتين لـ«ماسنجر» على أجهزة الكمبيوتر
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت شركة فيسبوك، تحديثًا جديدًا لتطبيق ماسنجر على الأجهزة المكتبية، والذي يحمل اسم Messenger Desktop، ويوفر التحديث اثنين من المميزات الجديدة التي تم اختبارها مؤخرًا في الإصدار التجريبي للتطبيق الرئيسي.

وتتمثل الميزة الأولى في القدرة على تجاهل محادثة، وهذا يعني بمجرد اختيار تجاهل رسائل صديق فيسبوك؛ لن تتلقى إشعارًا عندما يرسل إليك الصديق، وسيتم نقله إلى قسم طلبات الرسائل، أما الميزة الثانية تتيح للمستخدمين إرسال مقاطع صوتية من تطبيق Messenger Desktop.  -بحسب موقع mspoweruser الأمريكي-.

يُذكر أن تطبيق Facebook Messenger Desktop يتيح للمستخدمين الحصول على إشعارات أولًا بأول، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمزيد، وإرسال الملصقات داخل المحادثات، ومعرفة متى رأى أصدقاؤهم الرسائل، وإنشاء مجموعات للأشخاص الأكثر تفاعلًا معهم، وتسميتهم وتعيين صورة للمجموعة ، فضلًا عن إعادة توجيه الرسائل أو الصور إلى الأشخاص الذين لم يكونوا في المحادثة، والبحث عن أشخاص ومجموعات للعودة إليها بسرعة.

كما قام “فيسبوك” مؤخرًا ببعض التغييرات بواجهة المستخدم المثيرة للاهتمام على تطبيق Messenger Desktop الخاص به؛ حيث أضاف وضع الظلام، وتصميم أيقونات جديدة، والقدرة على إرسال الملفات، ووضع ملء الشاشة، والرموز المحدثة، وأكثر من ذلك.

 

 

 

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