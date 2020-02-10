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دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة بشأن تناول الطعام بالأيدي

دراسة حديثة تكشف عن مفاجأة بشأن تناول الطعام بالأيدي
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تواصل – وكالات:

أكدت دراسة حديثة أجريت في معهد ستيفنز للتقنية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول الطعام باليد يجعل مذاقه أفضل، بيد أنه يدفعك إلى أن تأكل أكثر أيضًا.

وقال العلماء الذين أعدوا الدراسة – بحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية-:  إن القدرة على لمس الطعام بأيدينا تقوّي إحساسنا بحجم ونسيج الطعام الذي نأكله، وهذا يعني أنه حتى قبل أن يصل الطعام إلى الفم؛ فإن لمسه يجعل الدماغ يظن أنه ألذّ وأكثر إرضاء مما لو كان باستخدام أدوات المائدة.

وعن نتائج الدراسة، تقول أدريانا مادزاروف، الباحثة في التسويق الحسي بمعهد ستيفنز للتكنولوجيا: “إن تأثير لمس الطعام باليد مثير للاهتمام؛ فهي لمسة صغير ولكنها يمكن أن تغير كيفية تقييم الناس للمنتج”.

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