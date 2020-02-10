تحذير بريطاني: فيروس «كورونا» تهديد خطير على الصحة العامة

تواصل – وكالات:

أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، أن فيروس كورونا الجديد يشكل تهديداً خطيراً ووشيكاً على الصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة البريطانية أن “حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديداً خطراً ووشيكاً للصحة العامة”.

وقالت الوزارة: “الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس”.

وحددت الوزارة مستشفى (آرو بارك) ومستشفى (كينتس هيل بارك) كمنشأتي “عزل”، كما صنفت إقليم هوبي ومدينة ووهان في الصين “منطقة موبوءة”.

وتقول بريطانيا إنها رصدت حتى الآن أربع حالات إصابة بالفيروس، وتقوم بوضع البريطانيين العائدين من ووهان في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.