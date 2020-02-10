«العدل»: رفع إيقاف الخدمات تلقائياً دون زيارة المحكمة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق، أن المحاكم بدأت بتفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، موضحاً أنها تعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، ولا يتطلب الأمر زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أقرّ تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، منها إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.

كما أقرّ الوزير وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضدّه ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أُقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.