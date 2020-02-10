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امرأة تنتحل هوية أخرى لمدة 15 عاماً.. وهيئة حقوق الإنسان تتدخل

امرأة تنتحل هوية أخرى لمدة 15 عاماً.. وهيئة حقوق الإنسان تتدخل
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن الجهات المختصة أدانت امرأة انتحلت الهوية الوطنية لامرأة أخرى، بتورط أحد أقرباء الضحية، لتحرمها من الزواج لمدة 15 سنة، إذ لم تستطع تغيير حالتها الاجتماعية المقيدة «متزوجة» في سجلات الحاسب الآلي.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن المتضررة كشفت معاناتها في طلبٍ تقدمت به للإدارة العامة للشكاوى بالهيئة، وأكدت أن امرأة زوّرت وانتحلت شخصيتها في عملية تزوير مدفوعة الثمن، تسبّبت لها في متاعب نظامية، بدءاً من تلقيها فواتير باسمها، وانتهاءً بظهور حالتها الاجتماعية في النظام متزوجة كون المنتحلة متزوجةً ولديها أبناء، كما تم لاحقاً إصدار صك طلاق باسمها، حسب “عكاظ”.
وبينت الشاكية أنها راجعت كثيراً الجهات المختصة، إلاّ أن طول أمد النظر في مشكلتها الذي استمر 15 سنة، ضاعف معاناتها، وطالبت هيئة حقوق الإنسان، بمساعدتها في استعادة حقوقها ومحاسبة المتسببين في ذلك.

واستجابت حقوق الإنسان سريعاً لطلب المرأة، وبدأت في متابعة القضية، وصولاً إلى حل الإشكالية مع الجهات المختصة، وتسليمها رقم سجل مدني وبطاقة هوية وطنية جديدين، كما تمت الإفادة بإدانة المزور وتزويد الهيئة برقم الصك وتاريخه.

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