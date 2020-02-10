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ضبط 6.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «بطاطس» بميناء جدة

ضبط 6.5 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل إرسالية «بطاطس» بميناء جدة
شحنات ارز مليئة بالمخدرات
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تواصل – جدة:

تمكنت الجهات المختصة، من إحباط محاولة تهريب 9.5 مليون حبة كبتاجون في الرياض وجدة، وذلك خلال 72 ساعة.
وتمكنت الجهات المختصة بميناء جدة الإسلامي من ضبط 6 ملايين ونصف مليون حبة كبتاجون مُخبأة داخل إرسالية «بطاطس» والقبض على 6 أشخاص من مستقبلي الكمية، وقبلها بيومين أعلنت الجهات المختصة في الرياض ضبط شحنة خضراوات بداخلها 3 ملايين حبة كبتاجون، حسب “عكاظ”.
وعلق مدير الأدلة الجنائية السابق في جدة الخبير الأمني العميد صالح زويد الغامدي، على هذه المحاولات بالقول: «يقابل هذه الحيل والابتكارات ذكاء حاد وخبرات تراكمية يتمتع بها أفراد الجهات التي ترصد المخدرات، وأثبتت قدرتها أن كل طرق الجناة ستنكشف أمامهم لا محالة».

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