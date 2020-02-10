عرض شراء مغسلة بـ50 ألف ريال وعائد شهري 5 آلاف.. مواطن يكشف جريمة وافد باكستاني

تواصل – فريق التحرير:

حذر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحد المواطنين عُرض عليه أن يشتري مغسلة، ويسلمها لأحد الوافدين على أن يتسلم المواطن كل شهر 5 آلاف ريال.

وجاء في سؤال المواطن “جاءني عرض من باكستاني اشتري مغسله بـ 50 ألف ريال، ويجيني ربح آخر الشهر 5 آلاف، وهو متكفل بكل شيء، نصيحتكم”.

ورد البرنامج بقوله “نحذر المواطنين من الدخول في مثل هذه التعاملات، حيث يعتبر ذلك (جريمة تستر تجاري)، يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل لعامين، وغرامة تصل إلى مليون ريال”.

كما تشمل العقوبة شطب السجل التجاري، والتشهير، نأمل منكم رفع بلاغ عاجل حول مثل هذه الجرائم ليتم ضبطها.