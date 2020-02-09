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الخميس.. انطلاق تمرين «الصمصام 7» بين القوات البرية السعودية والباكستانية

الخميس.. انطلاق تمرين «الصمصام 7» بين القوات البرية السعودية والباكستانية
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تواصل – واس:

تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات التمرين المشترك (الصمصام 7)، التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.

ويشارك بالتمرين وحدة تضم عددا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.

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