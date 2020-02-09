وزير التجارة: تدفقات الاستثمار الأجنبي زادة بنسبة 10% خلال 9 أشهر

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي عن زيادة في نسبة الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مشيرا إلى أنها يجب أن توفر وظائف للمواطنين والمواطنات.

وقال القصبي، خلال لقائه رجال وسيدات الأعمال للحديث عن محفزات التجارة والاستثمار بمنطقة الباحة، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي زادت بنسبة 10.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقارنة بذات الفترة من 2018.

وتابع أن إجمالي التدفقات الاستثمارية وصل بنهاية عام 2019 إلى أكثر من 4.7 مليار دولار، مشددا على أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يوفر وظائف للمواطنين والمواطنات.

ولفت وزير التجارة إلى التطوير الحالي بقوله: “لم نكن نمتلك مركزًا للتنافسية ولا هيئة للملكية الفكرية أو للتجارة الخارجية، ولم يكن هناك نظام يكفل حقوق الدائن والمدين، اليوم نحن نتطور ونملك كل تلك الجهات والأنظمة.”