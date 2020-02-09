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على متنها 100 راكب.. تحطم أجزاء طائرة روسية أثناء هبطوها (فيديو)

على متنها 100 راكب.. تحطم أجزاء طائرة روسية أثناء هبطوها (فيديو)
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تواصل – وكالات:

تسبب انزلاق طائرة روسية من طراز “بوينج 737” تابعة لشركة طيران “يوتير” وعلى متنها 100 راكب وأفراد الطاقم، أثناء هبوطها على المدرج الجليدي، في تحطم أجزاء منها.

ولم تسفر الحادثة عن سقوط أي ضحايا من الركاب، ولكن جميعهم أكدوا حالة الرعب والخوف التي عاشوها أثناء انزلاق الطائرة فوق الجليد في مطار أوسينسك بمدينة كومي شرق موسكو، قبل خروجهم من أبواب الطوارئ فوق جناح الطائرة، وفقا لـ صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الطوارئ الروسية، إن الطائرة هبطت على ذيلها، وكانت قوة الرياح شديدة للغاية مع انخفاض درجة حرارة الجو لـ20 درجة تحت الصفر.

وقال أحد الركاب ويُدعى الكسندر بانين وهو مدير في شركة للغاز، إن الطائرة كانت تهتز بشدة بشكل أفقي، بسبب الطقس وفي النهاية هبطت على الأرض، وكنا نشعر بانزلاقها فوق الجليد ثم انكسار عجلات الهبوط وكأن الطيار فقد سيطرته على التحكم بها.

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