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غبار وعاصفة ترابية تعيق الرؤية على طريق «ينبع – أملج»

غبار وعاصفة ترابية تعيق الرؤية على طريق «ينبع – أملج»
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تواصل – فريق التحرير:

نبه فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الأحد، مستخدمي طريق “ينبع – أملج” إلى حالة من التقلبات الجوية ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تسبب تدني للرؤية الأفقية على الطريق.

وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على أهمية أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرا لوجود عاصفة ترابية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على شمال وجنوب وغرب المملكة.

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