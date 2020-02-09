الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

قبس من القرآن والسنة (5)

0
قبس من القرآن والسنة (5)
عبدالعزيز السريهيد

قال تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير}[البقرة:106]

من الأمور التي انتقدها أهل الزيغ و الضلال على القرآن واستدلوا بها على بشرية القرآن الكريم و جود النسخ، فقد كتب أحدهم: “وجود الناسخ  والمنسوخ هذه من سقطات القرآن، فلو كان حقاً من إله يعلم الغيب، لما وجدنا تغييراً و تبديلاً للآيات، بل تعديل وإضافة كلمات” .

فهم يعتبرون وجود النسخ في القرآن الكريم دليل على أن القرآن ليس من لدن إله، و لو كان منزلا من إله لما حصل التغيير و التبديل في القرآن.

والجواب عن هذا:

أولاً ينبغي بيان ما هو النسخ ؟ النسخ: “هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه”، فالنسخ إزالة حكم سابق، و إبداله بحكم آخر.

والنسخ لم يأت عبثاً، وإنما لِحِكَمٍ عدة، فالنسخ عبارة عن تغيير عبادة أُمِرَ بها المكلف، و قد عَلِمَ الآمر حين الأمر أن لتكليف المكلف بها غاية ينتهي الإيجاب إليها ثم يرتفع بنسخها.

وتتضح أهمية النسخ بمعرفة الحكمة منه، ومن هذه الحكم:

1 – فيه تربية للأمة، حيث يتنقل بها من طور إلى طور، وفق حكمة إلهية.

2 – تهيئة نفوس المؤمنين إلى قبول الحكم الأخير، فلو جاء الحكم النهائي والأخير من أول التشريع لربما نفرت النفوس من تطبيقه، أو طبقوه عن كره له، فكانت الحكمة الإلهية أن تُهيأ النفوس قبل ذلك لهذا الحكم الأخير.

مثل: تحريم الخمر فقد جاء بيان ما فيها من الإثم والنفع، وأن أثمها أكبر من نفعها، ثم جاء منع الصلاة حالة السكر، ثم حُرمت الخمر في جميع الأوقات، وكذلك فُعل في تحريم الربا.

3 – مراعاة مصالح العباد وذلك: بأن ينسخ الحكم الذي لا يصلح للاستمرار، و يبدل بحكم آخر صالح للاستمرار على تبدل العصور والأيام. ولئن قيل: لم شرع الحكم الأول إذا لم يكن صالحاً للاستمرار؟ قلنا : إن ذلك الحكم كان صالحاً لتلك الحقبة التي شُرع فيها، والحال تقتضي ذلك الحكم في حينها.

4 – الابتلاء والامتحان، ليظهر من يمتثل الأمر من غيره.

5 – إرادة الخير للأمة، ذلك: أن الأحكام تتفاوت من سهولة وصعوبة، وتيسير وتشديد، فإذا كان النسخ من الأصعب إلى الأسهل كان تخفيفاً على المؤمنين.

6 – التدرج في التشريع إلى مرحلة الكمال، فالمسلمون في بداية الإسلام عانوا من المرحلة الانتقالية مما كانوا عليه من عقائد وعادات وموروثات نشأوا عليها، فجاءت الشريعة الإسلامية على مهل و تروٍ إلى أن تصل بهذه النفوس إلى الكمال المنشود، و كان ذلك من الانتقال بهم من السهل إلى الأصعب، أو من الصعب إلى الأصعب.

و مما تقدم يتضح أن النصوص الإسلامية من القرآن ليست أقوال بشر تلقفها رسول الله منهم، وإنما هو تشريع إلهي حكيم.

عبدالعزيز السريهيد

مواد ذات صلة

قبس من القرآن والسنة (4)

قبس من القرآن والسنة (4)

قبس من القرآن و من السنة (3)

قبس من القرآن و من السنة (3)

قبس من القرآن ومن السنة (2)

قبس من القرآن ومن السنة (2)

قبس من القرآن ومن السنة (1)

قبس من القرآن ومن السنة (1)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة