حادث مُفجع.. أُم تدهس رضيعتها وتُصيب زوجها أثناء تعلمها قيادة المركبة بمحافظة بيش

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توفيت طفلة وأصيب والدها بكسور، بعد تعرضهما للدهس بسيارة تقودها والدة الطفلة أثناء وجودهم في شاطئ بيش للنزهة.
وكشفت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أنالعائلة قدمت من خارج منطقة جازان، وأثناء تنزههم حاولت الأم (في العقد الثالث من العمر) تعلم قيادة السيارة لتخرجعن سيطرتها فتدهس طفلتها الرضيعة التي توفيت في موقع الحادث، بينما أصيب زوجها بكسور خطيرة، ونقلت الحالتان إلى المستشفى، فيما أصيبت الأم بانهيار جراء الحادث.
وصرح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي صرخي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن حادث دهس وقع في كورنيش بحر محافظة بيش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف، وعند وصولها وجدت شخصاً لديه إصابة حرجة نتيجة تعرضه للدهس، تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى بيش العام.
وأضاف أنه بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث، فإن طفلة رضيعة تعرضت للدهس في نفس الحادث، ونقلت لمستشفى بيش قبل وصول الفرقة الإسعافية.