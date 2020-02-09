بالصور.. إخلاء 14 شخصًا بعد اندلاع حريق في «عمارة سكنية» بجدة

تواصل – جدة:

أعلن الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة عن إخلاء 14 شخصًا، من عمارة سكنية بحي الواحة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، بعد نشوب حريق في إحدى شققها.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، وذكر إن مركز العمليات الأمنية 911، تلقّى بلاغًا بشأن اندلاع حريق في شقة بحي الواحة، ‏وتم الدفع بالفرق اللازمة والمعدات المساندة للموقع.

وأضاف القرني، إن الحريق اندلع في شقه في الدور الثاني بعمارة مكونة من خمسة أدوار، بينما تدخلت فرق الدفاع المدني وأخلت 14 شخصًا، وسيطرت على النيران، دون إصابة أشخاص باستثناء فتاة تعرضت لاختناق بسيط وتلقّت العلاج اللازم بالموقع.

وحثّ القرني الجميع على توفير كواشف وطفايات الحريق ووسائل السلامة بالمنزل حفاظًا على سلامتهم.