بعد 15 عاماً من الانتظار.. سفير المملكة بالجزائر يُحقق أمنية امرأة مُسنة

تواصل – الرياض:

استمرت امرأة جزائرية بالتقدم إلى “قرعة الحج” على مدى 15 عاماً، حتى تتمكن من زيارة الأراضي المقدسة في المملكة، وأداء الركن الخامس في الإسلام.

وعلى مدى الأعوام الطويلة لم توفَّق المسنة الجزائرية في قرعة الحج، ومؤخراً ظهرت على قناة محلية تذرف الدموع وترجو من الله أن يحقق لها أمنيتها في زيارة “البيت العتيق”.

وتفاعل سفير المملكة في الجزائر عبد العزيز العميريني، مع النداء الذي أطلقته المسنة الجزائرية، وقرر أن يمنحها تأشيرة الحج، وذلك بعد أن أثارت دموعها تعاطف الكثير من الجزائريين.

ونشرت سفارة المملكة بالجزائر عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها: “تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجياً من الله العلي القدير أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام”.