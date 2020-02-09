كيفية استعادة دعم «حساب المواطن» بعد إيقافه؟.. توضيح من البرنامج

تواصل – الرياض:
قال برنامج «حساب المواطن» إن سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين، يعود إلى عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.
وأوضح البرنامج في رده على استفسار أحد المتابعين بشأن إيقاف الدعم عنه: “أن الإيقاف يأتي نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح”.
وأضاف البرنامج: “تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط (هنا)، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على 19912″.