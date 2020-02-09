كيفية استعادة دعم «حساب المواطن» بعد إيقافه؟.. توضيح من البرنامج

قال برنامج «حساب المواطن» إن سبب إيقاف الدعم لبعض المستفيدين، يعود إلى عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة، ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.