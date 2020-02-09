«الصحة المصرية» تنفي إصابة أحد مواطنيها العائدين من المملكة بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

نفت وزارة الصحة المصرية، ما تم تداوله بشأن إصابة أحد مواطنيها العائدين من المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا الجديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن هناك مواطنًا قادمًا من السعودية دخل إلى مستشفى حميات طنطا (شمال القاهرة)؛ بسبب ارتفاع في درجة الحرارة، والاشتباه في إصابته بنزلة برد، مشيرًا إلى أن إصابته بفيروس كورونا وعزله أمر غير صحيح.

وأضاف أن بلاده حتى الآن لا يوجد بها أي إصابة بفيروس كورونا على وجه الإطلاق، مشيرًا إلى أن أعرض الإصابة بفيروس كورونا مشابهة لنزلات البرد، وأي حالة مشتبهة في إصابتها بفيروس كورونا، يتم إجراء التحاليل لها للتأكد من صحتها.