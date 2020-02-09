بالصور.. «قردة» تحاول إنقاذ رجل ظنت غرقه في نهر بإندونيسيا

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وثق أحد هواة التصوير ردة فعل غير متوقعة من قردة، في إحدى غابات محمية بورنيو بإندونيسيا، عندما شاهدت رجلًا في النهر وظنت أنه يغرق، لتمد يدها لمساعدة الرجل الذي كان يقف داخل النهر لظنها أنه يغرق أو عاجز عن الخروج.

ووفقاً لصحيفة “الصن” البريطانية ، تم التقاط صور القردة في إحدى غابات محمية بورنيو الإندونيسية، التي تُعد ثالث أكبر الجزر في العالم الواقعة، وقد التقط الصور أحد هواة التصوير الذي يشارك في رحلة سفاري.

وكان شخص يدعى “برابهاكان”، يقوم بإزالة الثعابين من النهر حتى لا تسبب الأذى للقرود؛ لكن القردة الفضولية استوقفها المشهد، وظلت تراقبه فترة من الزمن، ثم اقتربت منه ومدت يدها ظنًّا منها أنه “يغرق” ولا يستطيع الخروج من الماء؛ لكنه “برابهاكان” رفض الإمساك بها؛ لأنها تُعتبر حيوانًا بريًّا متوحشًا ومن المحتمل أن تسبب له ضررًا.