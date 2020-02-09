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مقطع مسرب يكشف الميزات المدهشة لهاتف «سامسونج» الجديد القابل للطي

مقطع مسرب يكشف الميزات المدهشة لهاتف «سامسونج» الجديد القابل للطي
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تواصل – وكالات:

كشف مقطع فيديو مسرب، معلومات جديدة مذهلة عن هاتف شركة “سامسونج” المرتقب القابل للطي.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي نشره موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، الشكلَ الحقيقي والكامل لهاتف “سامسونج” المرتقب “جلاكسي زد فليب” القابل للطي.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز الجديد، تم التقاط صوره، خلال عملية نقله إلى شركة “إيه تي آند تي” الأمريكية المسؤولة عن عملية تشغيله في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر من المقطع المسرب، أن هاتف “جلاكسي زد فليب” القابل للطي يشبه وضعية “الصدفة” خلال عملية طيه، كما يُظهر أنه يمكن استخدام وتشغيل الهاتف الذكي أثناء عملية طيه.

كما سيأتي هاتف “جلاكسي زد فليب”؛ وفقًا للمقطع بمعالج من نوع “سنابدراجون 855 بلس” وبشاشة لمسية بقياس 6.7 بدقة استثنائية تبلغ 2636×1080 بيكسل، كما ستبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي “رام” نحو 8 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية 256 جيجابايت.

وسيمكن تشغيل الشاشة القابلة للطي أثناء عملية الطي، وفي حالة الطي الكامل، ستظهر شاشة لمسية صغيرة بقياس 1 بوصة.

كما سيتم دعم الهاتف بكاميرا خلفية وكاميرا أمامية ذات ثقب وحيد، لم يتم ذكر مدى دقة التصوير الخاصة بكليهما.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف “جلاكسي زد فليب” رسميًّا في الأسواق في احتفالية كبرى يوم 11 فبراير الجاري.

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