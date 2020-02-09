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عقوبات رادعة لمخالفي نظام البيئة.. السجن 10 أعوام وغرامة تصل لـ30 مليون ريال

عقوبات رادعة لمخالفي نظام البيئة.. السجن 10 أعوام وغرامة تصل لـ30 مليون ريال
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تواصل – الرياض:

ذكرت مصادر، أن نظام البيئة الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً، يتضمن توقيع عقوبات كبيرة على المخالفين تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام وغرامة مالية تصل 30 مليون ريال، في حال ارتكب المخالفة للمرة الثانية خلال مدة سنة من ارتكاب الأولى.

وأوضحت المصادر أن النظام نص على أن قائمة المخالفين تشمل مرتكبي جريمة قطع الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات واقتلاعها ونقلها وتجريدها من لحائها وأوراقها أو جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها، كما تمتد العقوبة لقتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية باستثناء الحالات التي تحددها اللوائح، حسب “الرياض”.

ويحظر نظام البيئة ممارسة الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي قبل الحصول على تصريح أو ترخيص.

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