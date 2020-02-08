تأخير بداية الدوام الدراسي إلى التاسعة في 3 مناطق.. موجة برد عاصفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت العديد من إدارات التعليم على مستوى المملكة تأخير بداية الدوام الدراسي، إلى الساعة التاسعة صباحا بسبب موجة البرد وتدني درجات الحرارة.

ففي الجوف، قالت إدارة التعليم إنه ‏نظرًا لموجة البرد الشديدة التي ستشهدها المنطقة بداية الأسبوع، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فقد وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي، بتأخير بداية الدراسة للأيام الأحد والاثنين والثلاثاء 15-17 / 6 / 1441هـ إلى الساعة 9 صباحًا في جميع المدارس.

وفي منطقة حائل، وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل، المكلف يحيى صالح العماري، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل 15-19 / 6 / 1441هـ في جميع مدارس المنطقة نظرًا لموجة البرد الشديدة التي تشهدها المنطقة بداية الأسبوع حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، على أن يتم خروج الطلاب وفق الوقت السابق لنهاية الدوام.

وفي منطقة تبوك، أعلنت إدارة تعليم تبوك أنهنظراً للأحوال الجوية فقد وجه مدير عام تعليم تبوك بتأجيلبداية اليوم الدراسي من يوم غدٍ الأحد 15-6 وحتى الخميس 19-6 إلى التاسعة صباحًا في جميع مدارس المنطقة للطلبة والمنسوبين (بنين- بنات) دون اصطفاف صباحي وتكون نهاية اليوم الدراسي عند الثانية ظهرًا كحد أقصى.