«الصحة»: لم يتم تسجيل أي إصابات بـ «فيروس كورونا» في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، بحسب ما تضمنه تقرير المتابعة اليومية لفيروس كورونا المستجد، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس في المملكة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة، أن فرقها في المنافذ الجوية فحصت منذ ظهور فيروس كورونا وحتى الآن 4610 مواطنين ومقيمين قادمين عبر رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة من الصين، منهم 3195 مباشرة، و1450 غير مباشرة.

وتابعت وزارة الصحة، أنه لم تسجل أي حالة لفيروس كورونا حتى الآن داخل المملكة، مشيرة إلى أنها تطبق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع انتقال الفيروس للمملكة.