توقعات طقس الأحد.. أتربة وغبار وتدني للحرارة في عدة مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الجوف والحدود الشمالية والقصيم وأجزاء من الرياض، يوم غد الأحد، بمشيئة الله.

وتضمنت توقعات الأرصاد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط المملكة، وأن تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وجنوب وغرب المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة في وادي الدواسر 31 درجة مئوية، وأدنى درجة حرارة في تبوك وطريف 2 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر أشارت الأرصاد إلى أنها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.