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الصحة العالمية: إصابات «كورونا» تتخطى 34 ألف حالة في الصين

الصحة العالمية: إصابات «كورونا» تتخطى 34 ألف حالة في الصين
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تواصل – واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد في الصين بلغ 34598، توفي منهم 723 حالة، فيما بلغت حالات الإصابة بهذا المرض من خارج الصين 288 حالة في 24 دولة ، وحالة وفاة واحدة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في تصريح صحفي: إنه بينما ينتشر الفيروس، تنتشر أيضا الشائعات التي تبث الرعب بين الناس وتثير قلق المسؤولين ومتخذي القرار.

ودعا غبريسوس إلى التوقف عن نشر المعلومات الخاطئة التي تعوق جهود مكافحة الفيروس ، مشيرًا إلى أن المنظمة خصصت مجموعة عمل لمكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة بعدة لغات على وسائل التواصل الاجتماعي ، وتبث فيديوهات ولقاءات مع الخبراء لتحل محل الشائعات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تعقد يومي 11 و12 فبراير الجاري المنتدى العالمي للبحث والابتكار ، لتعبئة العمل الدولي للاستجابة لحالة الطوارئ لفيروس كورونا وسيشارك فيه العلماء البارزون ووكالات الصحة العامة ووزارات الصحة ، وممثلو صحة الحيوان ، وخبراء تطوير اللقاحات والأدوية .

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