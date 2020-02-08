السجن والجلد والإبعاد لوافد تحرش بطفل داخل نادي رياضي في جدة

تواصل – فريق التحرير:

باشرت الجهات المختصة، اليوم السبت، تنفيذ منطوق الحكم في الحق العام، بالسجن والجلد والإبعاد بحق وافد باكستاني أدين بجريمة تحرش بحدث آسيوي يبلغ من العمر (8 أعوام) داخل نادٍ رياضي قبل سنوات.

وقال والد الضحية إن القضاء اقتص لابنه من الجاني الذي نال جزاءه ونُفذ فيه الحكم، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر أن محكمة جدة الجزائية قد أدانت وافدا باكستانيا بجريمة التحرش بالحدث داخل نادي رياضي خاص جنوب المحافظة.

وقررت المحكمة معاقبته بالسجن 3 سنوات والجلد 300 جلدة، والإبعاد عن المملكة، عقب ثبوت إدانته بفعله القبيح واستغلاله القاصرين وانتهاكه للأمانة.

وخلال المحاكمة تراجع المتهم عن اعترافاته السابقة وإقراره الخطي أمام جهات التحقيق، ما دفع والد الحدث إلى تقديم عدد من القرائن إضافة إلى أقوال الحدث المُعتدى عليه داخل مقر النادي، في حين كشفت الوقائع أن المتهم كان يقيم بطريقة غير نظامية، لتقرر النيابة العامة إزاء ذلك فرز قضية مستقلة للنادي الرياضي لتشغيله مخالفا للنظام.