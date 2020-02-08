الإطاحة بمقيم دهس طفلة وتسبب في وفاتها بالرياض (فيديو)

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وثق مقطع فیديو متداول، لحظة إلقاء فرق البحث والتحري بمرور منطقة الرياض القبض على السائق الذي دھس طفلة أثناء نزولھا من حافلة مدرسیة، ما تسبب في وفاتھا على الفور.

وأظهر المقطع، السیارة التي ارتُكبت بھا الحادثة، وھي من نوع كامري، مشیراً إلى أن رجال المرور اشتبھوا بالسائق والسیارة، وبمحاولة الاتصال به راوغ في الرد، ثم أغلق الجوال، وبعدھا ألقي القبض علیه.

وكان مرور منطقة الرياض قد تمكن من تحديد ھوية سائق مركبة تسبب في دھس طفلة أثناء نزولھا من حافلة مدرسیة، وألقى القبض علیه.

وأعلن مرور الرياض، أول أمس الخمیس، أن رجال المرور ألقوا القبض على سائق كان قد دھس طفلة أثناء نزولھا من حافلة مدرستھا، وجرى توقیفه واحتجاز المركبة.

كما أكدت الإدارة العامة للمرور أنھا شرعت في استكمال الإجراءات النظامیة المتعلقة بالحـادثة، وتطبیق العقوبات المقررة نظاماً.