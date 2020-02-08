حقيقة وفاة سائحين سعوديين بحادث مروري في إندونيسيا

تواصل – فريق التحرير:

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، عصام بن عابد الثقفي، الأنباء المتداولة عن وفاة سائحين سعوديين في اندونيسيا وتحديدا في جزيرة “بالي” نتيجة حادث مروري.

وقال الثقفي، إنه فور تداول الأنباء في بعض وسائل الإعلام الإندونيسية عن وقوع حادث لسائحين سعوديين، تواصلت السفارة في جاكرتا مع السلطات الإندونيسية، وتبين أن الحادث لشخصين غير سعوديين، وأنهما توفيا في الحادث، بحسب “عكاظ”.

وأهاب السفير الثقفي، بالجميع عدم التسرع في نشر مثل هذه الأخبار وتداولها حتى يتم التحقق من صحتها.