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غدا فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا بـ«جامعة تبوك».. رابط التقديم

غدا فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا بـ«جامعة تبوك».. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة الدراسات العليا، اليوم السبت، عن موعد فتح باب التقديم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الاعتيادي والمدفوع للعام الجامعي1442هـ، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الخميس 26 من الشهر الحالي الهجري.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور احمد المسعودي أن برامج الماجستير الاعتيادي تشمل تخصصات الإدارة والتخطيط التربوي، والمناهج وطرق التدريس، وأصول التربية، واللغة العربية وآدابها، والحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والقياس والتقويم، وعلم النفس العيادي العملي، والتربية الخاصة (مسار التوحد والإعاقة السمعية والعقلية وصعوبات التعلم) بالإضافة إلى العلوم في الرياضيات، في حين تشمل برامج الماجستير المدفوع : ماجستير أمن المعلومات وماجستير الإدارة الأعمال التنفيذي.

ودعت العمادة الراغبين بالتقديم على هذه البرامج التسجيل من خلال موقع الجامعة على الرابط (اضغط هنا).

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