الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

دراسة حديثة تكشف تأثير «الروائح العطرية» على ذاكرة الطلاب

دراسة حديثة تكشف تأثير «الروائح العطرية» على ذاكرة الطلاب
0

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة، إلى أن الروائح العطرية أداة فعّالة في تحسين أداء الذاكرة أثناء التعلم، وأن استنشاقها أثناء مراجعة الدروس وخلال ساعات النوم كان مفيداً للطلاب.

وكانت تجربة سابقة قد لاحظت تأثير العطور على الذاكرة أثناء النوم، وقد بينت التجربة التي أجريت في جامعة فريبورغ بمشاركة طلبة يتعلمون اللغة الإنجليزية أن استنشاق روائح عطرية ساعدهم على التعلم والتذكّر بشكل أفضل.

وأوضحت الدراسة، أن قدرة الطلاب الذين استنشقوا رائحة الورد تحسنت كثيراً مقارنة بمن لم يشمّوا هذه الرائحة أثناء الدرس ولا أثناء نومهم ونُشرت نتائج التجربة على موقع “ساينتيفيك ريبورتس”، وأظهرت أن أداء الذاكرة يتحسن كثيراً عندما يستمر استنشاق الروائح العطرية طوال الليل، وليس في قاعة الدراسة فقط.

وشارك في التجربة طلاب من فصلين دراسيين في الصف السادس الابتدائي، وكانت رائحة الورد في فصل منهما، وطُلب من طلاب هذا الفصل نثر الرائحة نفسها في غرفة النوم.

وتبين أن قدرة الطلاب الذين استنشقوا رائحة الورد على تعلم الإنجليزية قد تحسنت كثيراً مقارنة بمن لم يشمّوا هذه الرائحة أثناء تلقيهم الدروس نفسها ولا أثناء نومهم.

مواد ذات صلة

دراسة علمية تكشف خطورة أكل هذه الأجزاء من الدجاج

دراسة علمية تكشف خطورة أكل هذه الأجزاء من الدجاج

«دراسة»: «فوضى الأكل» خلال العطلات الأسبوعية يسبب «السمنة»

«دراسة»: «فوضى الأكل» خلال العطلات الأسبوعية يسبب «السمنة»

«دراسة»: السكن بالقرب من الطرق السريعة يسبب عدة أمراض

«دراسة»: السكن بالقرب من الطرق السريعة يسبب عدة أمراض

دراسة بجامعة الإمام: خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يُسقط حق النفقة

دراسة بجامعة الإمام: خروج الزوجة للعمل دون إذن زوجها يُسقط حق النفقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة