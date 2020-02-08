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«ترقية» كشفت المفاجأة.. ممرضة تخطت سن التقاعد بعشر سنوات ولا تزال تعمل بجدة

«ترقية» كشفت المفاجأة.. ممرضة تخطت سن التقاعد بعشر سنوات ولا تزال تعمل بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مديرية الشؤون الصحية ‏في جدة بطي قيد ممرضة تقاعدت منذ 10 سنوات، وتبين أنها ما زالت تباشر عملها، حيث تبين من فحص ملف إحدى الممرضات لترقيتها أنها وصلت إلى السن النظامية للتقاعد منذ 10 سنوات، وأنها كانت تعمل طيلة السنوات الماضية بتاريخ ميلاد غير حقيقي.

ووجهت المديرية، بتطبيق اللائحة ‏التنفيذية بحقها، مبينة أن خطأ فنياً أدى لإدخال ‏تاريخ ميلاد خاطئ للممرضة.

وقالت الشؤون الصحية بجدة، إنه يجري حالياً التحقيق مع الجهة التي تعمل بها الممرضة حول الخطأ الذي ‏نتج عنه عدم طي قيدها في الوقت المحدد، وفقا لـ”عكاظ”.‎

‎وتبين أن تاريخ ميلاد الممرضة المُدخل في ‏النظام الإلكتروني للوزارة كان 1/7/1382، وأثناء إجراءات ‏التدقيق والمطابقة تبين أنها من مواليد ‏‏1/7/1372، وبناء على ذلك تم تصحيح الخطأ وإنهاء خدمات الممرضة لوصولها إلى السن النظامية للتقاعد اعتبارا من 13/5/1441‏‎.‎

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