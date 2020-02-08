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غداً.. بدء تقييم مستشفيات المملكة لتحديد جاهزيتها لمواجهة كورونا

غداً.. بدء تقييم مستشفيات المملكة لتحديد جاهزيتها لمواجهة كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن يبدأ المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، غدا الأحد، تقييم المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وللقطاع الخاص، لتحديد مدى جاهزيتها للتعامل مع فيروس كورونا الجديد.

وقال المركز، في بيان له، إن المرحلة الأولى تشمل تقييم 84 مستشفى وذلك خلال ‏الفترة من 9- 12 فبراير الجاري.‏

وأبان أنه تم تدريب أكثر من 60 مقيماً متخصصاً في مكافحة العدوى ‏والسيطرة عليها للقيام بتقييم المستشفيات من خلال 123 معيارا خاصا بتحديد جاهزية المستشفيات لمواجهة الفيروس الجديد.

وأكد المركز أنه حتى تاريخ اليوم السبت لا توجد أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.

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