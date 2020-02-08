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تسكنه 3 أسر.. انفجار أسطوانة غاز بمنزل في الرياض (فيديو)

تسكنه 3 أسر.. انفجار أسطوانة غاز بمنزل في الرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

شهد حي قرطبة ‏في الرياض؛ انفجار اسطوانة غاز داخل منزل تسكنه 3 أسهر، أسفر عن إصابة رجل وطفلة، فضلاً عن حدوث دمار في أجزاء من المنزل، حيث سقطت الأسقف والجدران ‏والمظلات المستعارة.‏

وقعت الحادثة ظهر الأربعاء الماضي، أثناء وجود الطلاب في المدارس ‏وغالبية السكان في مقار أعمالهم، حيث تعرض الرجل تعرض لإصابة شديدة فيما كانت إصابة الطفلة متوسطة.

وسُمع دوي الانفجار اللحظي للغاز في المربعات الأخرى بالحي، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني الموقع.

وأشار التقرير الأولي للدفاع ‏المدني إلى أن الحادث وقع بسبب تسرُّب الغاز داخل المنزل.‎

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