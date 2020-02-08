6 نصائح مهمة لعلاج «الضغط المرتفع» في بدايته

تواصل – وكالات:

يحذر الأطباء من خطورة استمرار ضغط الدم مرتفعاً، حيث يهدد ذلك صحة القلب والكلى والعيون وسلامة تدفق الدم إلى الدماغ.

وإذا لم يتم قياس ضغط الدم قد يتأخر اكتشاف المشكلة في المرحلة التي تكون فيها بسيطة أو متوسطة. لذلك يوصف ضغط الدم المرتفع بأنه “القاتل الصامت”.

وعند ملاحظة الأعراض، أو رصد بدايات المشكلة عن طريق الفحص الدوري، عليك اتباع النصائح التالية لخفض الضغط المرتفع:

* المشي يومياً نصف ساعة، والأفضل 10 آلاف خطوة على الأقل، وتوجد تطبيقات على الهاتف الذكي لحساب مسافات المشي.

* ممارسة تمارين رياضية إلى جانب المشي، بمعدل 15 دقيقة يومياً، أو 30 دقيقة إذا لم تقم بمسافة المشي المطلوبة.

* تقليل كمية ملح الطعام الذي تستخدمه إلى النصف تقريباً، ويمكنك التعويض بتوابل الأخرى كالفلفل الأسود، والأحمر الحريف (الشطة)، والثوم المجفّف.

* تناول حبة موز أو اثنتين يومياً، أو ما توفر من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لخفض الضغط.

* الإقلاع عن التدخين نهائياً.

* تقليل كمية الكافيين، بحيث لا تتجاوز كوب أو اثنين من الشاي في اليوم، أومن القهوة منزوعة الكافيين.