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الصين تشكر مواطني المملكة على وقفتهم في أزمة «كورونا»

الصين تشكر مواطني المملكة على وقفتهم في أزمة «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

توجهت السفارة الصينية لدى المملكة، بالشكر للمواطنين السعوديين، على مواقفهم الإنسانية وتضامنهم مع بكين في أزمة فيروس كورونا الجديد الذي يضرب العالم.

وغردت السفارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: بقولها “شكراً جزيلاً على هاشتاق باللغة الصينية يعني (نقف إلى جانب الشعب الصيني العظيم).

وتابعت السفارة بقولها: “نقف مع الشعب السعودي العظيم”، مرفقة مع التغريدة صورة متجاورة لعلمَي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

يذكر أن مواطني المملكة أطلقوا وسماً باللغة الصينية يعني (نقف إلى جانب الشعب الصيني العظيم) حيث تفاعل الآلاف من المواطنين والمغردين مع الوسم، معلنين تضامنهم مع الصين ضد الفيروس القاتل.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وجّه بتقديم مساعدات للصين بما يُسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا، الأمر الذي وصفه الرئيس الصيني شي جين بينغ؛ بأنه “يجسّد عُمق العلاقات بين البلدين”.

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