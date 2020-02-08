ما هي طريقة تحويل إيداع الدعم من بنك إلى آخر؟.. توضيح من «حساب المواطن»

قال برنامج حساب المواطن إن طريقة تحويل المستفيد من بنك إلى آخر تتم من خلال تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدعم يتم صرفه في حال كان المستفيد مستحقًا الدعم على الآيبان السابق لحين التأكد من الآيبان الجديد.