محذراً من أمراض موسمية.. «الزعاق» يتوقع: بداية موجة «برد العقارب» في هذا الموعد

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور “خالد الزعاق”، اليوم الجمعة، إن موسم برد العقارب الذي يشهد موجة باردة تبدأ غدًا السبت، معروف بظهور أمراض موسمية خلاله.

وأضاف الزعاق في تغريدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن أولى موجات موسم «عقرب السم»، معروفة برياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، موضحاً أن الموجة الباردة ستؤثر على كل عدة مناطق، وستبدأ غدًا السبت، في مناطق الحدود الشمالية «عرعر، طريف» وتبوك والجوف.

وأوضح الزعاق، أن الموجة الباردة ستؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الاثنين والثلاثاء، مشيراً إلى أن تأثر منطقة الرياض بتلك الموجة الباردة سيكون في يومي الاثنين والأربعاء، التي يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية.

ونوه بأن موسم برد العقارب ستكون مدته 30 يومًا، يكون الجو خلالها معتدلًا، لكن لا يخل من موجات برد مباغتة لذلك سمي بذلك الاسم.

واختتم تغريداته قائلا: “موسم برد العقارب، سيكون بداية التقلبات الجوية والأمراض الموسمية؛ لأنه يمر علينا خلاله أجواء أربعة فصول في لحظة واحدة”.