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توقعات «الأرصاد» لطقس السبت: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس السبت: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على عدة مناطق
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تواصل – الرياض:

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تستمر الرياح المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وأن تتكون سحب رعدية ممطرة في 11 منطقة من مناطق المملكة غدًا السبت بمشيئة الله.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة والسحب الرعدية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية، وتمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، ولاتزال الفرصة مهيأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

 

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