القبض على مقيم آسيوي طعن فتاة بـ«سكين» في مكة

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، من القبض على مقيم من جنسية آسيوية، اعتدى على فتاة في مكة المكرمة بالطعن بواسطة سلاح أبيض “سكين”، وتركها أمام أحد المستوصفات الخاصة غارقة في دمائها، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أشارت مصادر إلى أن الفتاة تعرّضت للطعن على يد مكفول والدها، الذي يعمل سائقًا، بعد أن قاومته -بحسب إفادتها- وذلك أثناء سيرهما باتجاه الشرائع حيث منزل أسرتها، وسلك طريقًا آخرَ محاولًا الاعتداء عليها واغتصابها، لينتهي بطعنها عدة طعنات، قبل أن يرميها أمام أحد المستوصفات الأهلية بحي الشرائع ولاذ بالفرار، ليتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة لتلقي العلاج اللازم.

وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعد أن ترك مركبة والد الفتاة أمام منزل أسرتها وعليها آثار دماء؛ حيث تم ضبطه تمهيدًا لإحالة ملف الحادثة لجهات الاختصاص.