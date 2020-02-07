«هيونداي» تكشف عن أحدث سياراتها «سوناتا هايبرد» بسقف يدعم الطاقة الشمسية (صور)

تواصل- وكالات:

أزاحت شركة “هيونداي” الستار عن النسخة الهجينة من سيارتها السيدان متوسطة الحجم “سوناتا”، والتي تتميز بسقف مكون من خلايا الطاقة الشمسية التي توفر طاقة كهربائية يوميًا للسيارة كما أنها قادرة على تشغيل أنظمة الترفيه وغيرها عند إيقاف السيارة.

وتعمل “سوناتا هايبرد” بمحرك “I4” سعة 2.0 لتر بقوة 150 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ست سرعات، إلى جانب محرك كهربي صغير بقوة 51 حصانًا، وأوضحت “هيونداي” أن القوة الإجمالية للنظام تصل إلى 189 حصانًا.

وتتميز السيارة الجديدة بسقف مكون من خلايا الطاقة الشمسية يشحن مباشرة بطارية 12 فولت وبطاريتين هجينتين تنتجان كهرباء 205 واط، وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه مع افتراض أن السيارة تحصل على الطاقة الشمسية الكافية يوميًا، فإنها قد تمنحها مدى قيادة يصل إلى 800 ميل سنويًا.